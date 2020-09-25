"Вы хорошие люди": Навальный поблагодарил пилотов и врачей омской скорой помощи

Алексей Навальный Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выписанный накануне из берлинской клиники «Шарите» Алексей Навальный поблагодарил пилотов и врачей скорой помощи. По словам блогера, их действия помогли спасти ему жизнь.

В соцсети Навальный разместил пост, в котором признался, что сейчас, идя на поправку, испытывает большую благодарность к тем, кто сыграл ключевую роль в его судьбе, но о ком он не знает ничего, и даже имен.

«Пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15–20 часов жизни. … Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди», - написал господин Навальный в Instagram.

Навальный отметил, что все последующее «было очень драматично», и заслуживает отдельного рассказа, однако без старания врачей и пилотов «рассказывать точно было бы нечего».

Напомним, Навальный был экстренно госпитализирован в омскую больницу 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета. 22 августа оппозиционера направили спецбортом в Берлин. 7 сентября поступило сообщение о том, что Навальный вышел из комы. 23 сентября клиника «Шарите» опубликовала информацию о том, что пациент был выписан из стационара.