В России хотят отменить НДФЛ для граждан с доходом меньше 20 тысяч рублей

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Госдуму внесен проект закона о повышенной налоговой ставке для тех, чей доход превышает пять миллионов рублей. Комментируя это, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выразил мнение, что для тех, чей доход составляет менее 20 тысяч рублей налог, наоборот, необходимо снизить или и вовсе отменить.

«Сегодня у нас порядка 4 млн граждан получают на уровне МРОТ — это 12 тысяч. В основном это касается бюджетной сферы. И у этих граждан еще удерживается подоходный налог в 13%. Мы считаем это несправедливым», - цитирует Нилова NEWS.Ru.

Депутат также добавил, что считает правильным повысить МРОТ до 20 тысяч рублей и всех, кто получает меньше этой суммы освободить от выплаты НДФЛ.

Напомним, ранее отменить плоскую шкалу НДФЛ предложил президент России Владимир Путин. Отмечается, что деньги, вырученные с повышенных налогов, будут направлены на лечение тяжелобольных детей.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, под повышенное налогообложение на сегодняшний день подпадает только 1% россиян.