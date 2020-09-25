Власти Томской области привлекли на модернизацию систем теплоснабжения города Асино более миллиарда рублей!

Город Асино – районный центр в Томской области. Почти 25 тысяч населения, старый жилой фонд, еще советская коммунальная инфраструктура, – типичная картина для небольших городов России. Отличие в том, что властям региона удалось привлечь деньги на модернизацию коммунальных систем. Фонд содействия реформированию ЖКХ поддержал заявку Томской области и направил 300 млн рублей на модернизацию системы теплоснабжения в Асино. Работу по модернизации коммунальной инфраструктуры будет вести инвестор, с которым заключено концессионное соглашение до 2032 года. По результатам конкурса им стала компания «ТеплоИнвест».

Как отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин, помимо 300 млн. рублей из федерального бюджета, в проект будет вложено более 670 млн. рублей из областного и местного бюджетов, а также 105 млн. рублей со стороны концессионера. Таким образом, общая сумма проекта превысит 1 млрд. рублей.

«Миллиард на модернизацию теплоснабжения Асино – это беспрецедентные инвестиции в модернизацию местного жилищно-коммунального комплекса, – пояснил Сергей Жвачкин. – От устойчивости ЖКХ во многом зависит качество жизни людей, темпы развития бизнеса. Поддержка государственной корпорации крайне своевременна, учитывая, что мы газифицируем восточные районы нашей области».

Губернатор сообщил, что до 2022 года в Асино планируется построить 16 новых газовых котельных вместо устаревших угольных. Еще одна котельная будет реконструирована и переведена на газ с дизельного топлива. Для повышения эффективности системы теплоснабжения в перспективе также планируется модернизировать четыре километра теплосетей.

«Главное, что затраты на модернизацию коммунальной инфраструктуры никак не скажутся на благосостоянии людей: тариф на тепло повышен не будет», – подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин.