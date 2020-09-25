«Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» на Кубани: от информированности зависит будущее

Фото: Минздрав России

Кубань второй раз принимает участие во Всероссийской акции по тестированию на ВИЧ-инфекцию. И некоторым жителям Краснодарского края уже были знакомы белые ГАЗели с широкой красной лентой на бортах — мобильные пункты тестирования, где можно бесплатно и совершенно безболезненно сдать тест на ВИЧ, узнав результат за 15 минут.

Экспресс-тестирование проходило в 5 городах региона: Ейске, Сочи, Новороссийске, Анапе, Краснодаре. 19 сентября в Новороссийске прошло ночное тестирование. Всего в ходе акции свой ВИЧ-статус узнали более 500 жителей Кубани.

Фото: Минздрав России

Как отмечают эксперты, к сожалению, низкий уровень сознательности, отсутствие знаний о заболевании, непонимание индивидуального риска и его последствий приводит к тому, что ВИЧ по-прежнему является одной из важных проблем общества. На консультациях, которые проходили до и после тестирования, многие узнавали факты о ВИЧ, например, что он долгое время себя не проявляет и по внешним признакам невозможно определить, есть ли у человека вирус (см. Важно).

Фото: Минздрав России

Главная задача акции — привлечение широкого внимания к проблеме распространения ВИЧ-инфекции с целью повышения уровня информированности населения. И по словам заместителя главного врача по медицинской части ГБУЗ «Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» министерства здравоохранения Краснодарского края Александра Палагута, эта задача была выполнена:

- Наш основной контингент – это молодые люди. И наша основная задача беречь от заражения ВИЧ-инфекцией именно молодежь. Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» вносит в нашу профилактическую работу весомый вклад, - подчеркнул Александр Палагута.

Фото: Минздрав России

ВАЖНО!

ВИЧ по лицу не определишь

Определить наличие ВИЧ-инфекции у человека по каким-то внешним признакам НЕЛЬЗЯ. Его можно выявить только путем тестирования.

Болезнь долгое время может протекать бессимптомно и каких-то клинических проявлений не будет. ВИЧ-инфицированный человек может не чувствовать себя больным. То есть внешне он никак не будет отличаться от здоровых людей.

Период бессимптомного протекания болезни протекает у всех индивидуально и может составлять от 1 до 10 лет. Ни уровень образования, ни социальный статус, ни дорогая одежда, ни престижная машина и квартира не гарантируют защиты от ВИЧ-инфекции!

Фото: Минздрав России

ЧТО ДАЛЬШЕ

К акции присоединиться Республика Карачаево-Черкессия

С 25 сентября по 1 октября тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 населенных пунктах Карачаево-Черкессии: Учкекене, Зеленчукской, Карачаевске, Усть-Джегуте, Черкесске.

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru