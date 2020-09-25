Сбой Telegram в России 25 сентября 2020: пользователи сообщают о неполадках

Сбой Телеграм в России 25 сентября 2020: пользователи сообщают о неполадках Фото: REUTERS

В пятницу, 25 сентября, жители России, Белоруссии и Украины столкнулись со сбоями в работе Telegram. Большинство проблем связаны с подключением к мессенджеру.

Как сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет - ресурсов, около 76 процентов пользователей Telegram заявляют о невозможности подключения к мессенджеру, 23 процента жалуются на проблемы с отправками сообщений.

Наибольшее количество неполадок в работе Telegram стали отмечать жители России, среди них жители Москвы и Санкт-Петербурга, также неполадки отмечены в Белоруссии, Украине и Латвии.

К 14:20 по московскому времени мессенджер Telegram сообщил, что устранил масштабный сбой. В мессенджере отметили, что пользователи в Восточной Европе могли испытывать проблемы с подключением к сервису последние 45 минут.

«Сейчас все должно работать. Приносим свои извинения за неудобства», - говорится в сообщении компании в Twitter

Напомним, предыдущие сбои в работе Telegram произошел в минувший понедельник, а также в субботу и вскресенье. Тогда около 90 процента неполадок были связаны с подключением к мессенджеру, и отмечены в России, Нидерландах, Казахстане и Бразилии, а также в Польше, Италии и Германии.