Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов упростил условия получения регионального маткапитала

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов принял решение изменить условия предоставления регионального материнского капитала. Получить выплату смогут семьи, которые проживают на Ямале от 1 года (по действующей сейчас норме - не менее 5 лет). Законопроект принят Заксобранием ЯНАО.

«Ко мне неоднократно обращались молодые семьи, - отметил глава региона. - Писали о том, что пятилетний ценз для получения маткапитала на Ямале достаточно высокий. Они переехали к нам, через два-три года здесь родился третий ребенок. Люди чувствуют себя ямальцами и хотят здесь жить. Но им не хватает срока для получения поддержки. Это несправедливо. Абсолютно убежден, что этот барьер должен быть снижен».

Размер регионального материнского капитала при рождении или усыновлении второго ребенка составляет 150 тысяч рублей, третьего и последующих – 500 тысяч рублей.

«Средства можно потратить по двум направлениям. Первое – улучшение жилищных условий только на территории Ямала. Допускается покупка жилья в капитальном исполнении или реконструкция и строительство объекта индивидуального жилищного строительства, - пояснила директор департамента социальной защиты населения ЯНАО Елена Карпова. - Второе – получение медицинской помощи родителями или детьми в медицинских организациях, расположенных на территории России и за её пределами».

Обратим внимание, что жилье в округе стоит очень дорого: 500 тысяч рублей хватит в лучшем случае лишь на первоначальный взнос по ипотеке. В совокупности с другими условиями выделения и использования регионального маткапитала предположения, что люди будут приезжать в округ с какими-то корыстными основаниями или для махинаций теряют смысл.

«Будут приезжать рожать, получат деньги и уедут – так точно не получится», - уверена Елена Карпова

Новые условия распространят и на те семьи, которые ранее не получили маткапитал из-за отсутствия необходимого срока проживания в округе. Так, оформить выплату смогут семьи, где третий и последующие дети появились после 1 января 2011 года, и семьи, где второй, третий и последующие дети появились после 1 января 2020 года.

С 2021 года для получения регионального материнского капитала необходимо будет соблюсти обязательное условие – свидетельство о рождении ребенка должно быть выдано органами ЗАГС Ямало-Ненецкого автономного округа. Исключение будет сделано для женщин, которых по медицинским показаниям направляют на роды в другие регионы.