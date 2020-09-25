Вирусолог рассказал, может ли витамин D защитить от коронавируса

Витамин D для поддержки иммунной системы можно без соответствующей рекомендации врача. Однако принимать его стоит небольшими дозами Фото: Shutterstock

Ученые предполагают, что при лечении коронавируса витамин D может применяться в профилактических целях. Однако нельзя однозначно заявить о том, что он может помочь защититься от вируса.

«С точностью это не выяснено, но такая точка зрения существует. И многие люди применяют витамин D с такой профилактической целью. Помогает это или не помогает, сказать точно трудно, но по крайней мере вреда от этого не будет», - сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий доктора медицинских наук, вирусолога Анатолия Альтштейна.

Эксперт также отметил, что применять витамин D для поддержки иммунной системы можно без соответствующей рекомендации врача. Однако принимать его стоит небольшими дозами, не больше тысячи единиц в день, то есть не более одной капсулы витамина.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что рост заболеваемости частично объясняется осенне-зимним периодом и снижением поступления витамина D в организм.

Подобную точку зрения выражают и другие эксперты. Так, весной стало известно, что высокий уровень смертности от коронавируса в ряде стран связан с дефицитом витамина D у местных жителей. Исследование представили специалисты из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.