Магнитные бури 27 сентября отменяются Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прогнозируемая на воскресенье, 27 сентября, слабая магнитная буря уровня G1, отменяется, в последний день недели ожидается спокойное состояние магнитосферы. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Согласно прогнозам, возбуждение магнитосферы стоит ждать в субботу и понедельник, 26 и 28 сентября, а 27 сентября и в последующие дни она будет спокойной.

В классификации магнитных бурь пять уровней - от G1 до G5. Прогнозируемая ранее на воскресенье G1 могла вызвать небольшие сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц.