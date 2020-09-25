Эстония и Латвия опубликовали расширенные санкции по Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерства иностранных дел Эстония и Латвии опубликовали расширенные списки санкций по Белоруссии.

В свой «черный список» Эстония включила ещё 98 должностных лиц, Латвия добавила 101 должностное лицо.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предложила Европарламенту список белорусских официальных лиц, в отношении которых необходимо применить санкции, однако он не был опубликован.

Напомним, в конце августа Латвия, Литва и Эстония запретили въезд на территорию своих стран 30 белорусским гражданам, включая президента республики Александра Лукашенко. МИД Беларуси пообещал адекватно ответить на подобные санкции прибалтийских стран.

В своем заявлении глава латвийского МИД Эдгара Ринкевича заявил, что Латвия «решительно осуждает фальсификацию президентских выборов» в Белоруссии, а также «избиение мирных демонстрантов и репрессии против журналистов».

При этом Евросоюз не смог договориться о введении санкций против белорусского лидера из-за голосов трех стран. Против ограничений выступила прежде всего Германия, которую поддержали Франция и Италия.