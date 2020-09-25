Украина признала невозможность вернуть Крым силой

Заместитель секретаря СНБО заявил, что Украина не сможет вернуть Крым силой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос считает, что вернуть Крым силой не получится. Он признал, что страна не сможет вести такую войну, тем более, когда продолжает конфликт на Донбассе.

- Вести войну на два фронта... мы не потянем, - отметил замсекретаря СНБО и добавил, что считает самым верным способом давления на Россию - ужесточение санкций.

- Надо выводить Россию этими санкциями на такой уровень, чтобы вопрос (стоял - ред.) или они отдадут Крым, или останутся "без штанов", условно говоря, - заявил Кривонос в эфире телеканала "Дом".

Он также отметил, что власти Украины понимают военные способности России, а тренировку российских войск в освобождении гидрологических сооружений на учениях "Кавказ - 2020" Кривонос назвал "шантажом".

- Это влияние на руководство страны и такой политический шантаж по поводу "А мы можем захватить…". Технически мы прекрасно понимаем, что Россия это способна сделать, - отметил он.