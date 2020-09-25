Задержан второй подозреваемый в нападении с ножом около бывшей редакции Charlie Hebdo

C места происшествия скрылись два человека
Фото: REUTERS
В XI округе Парижа задержан второй подозреваемый в нападении с ножом на прохожих около бывшего здания редакции Charlie Hebdo. Бригада железнодорожников задержала его в районе станции метро Ришар-Ленуар.
К расследованию нападения подключили отдел прокуратуры по вопросам терроризма сообщил Associted Press.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что в пятницу, 25 сентября, в Париже после нападения на прохожих ранены четыре человека. Двое из них в тяжёлом состоянии.
Полиция Парижа уточнила, что один подозреваемый задержан, но с места нападения скрылись два человека. Одного из сбежавших задержали около площади Бастилии.