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Задержан второй подозреваемый в нападении с ножом около бывшей редакции Charlie Hebdo

Ранены четверо прохожих, двое из них в тяжёлом состоянии
Ася КУЗНЕЦОВА
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C места происшествия скрылись два человека

C места происшествия скрылись два человека

Фото: REUTERS

В XI округе Парижа задержан второй подозреваемый в нападении с ножом на прохожих около бывшего здания редакции Charlie Hebdo. Бригада железнодорожников задержала его в районе станции метро Ришар-Ленуар.

К расследованию нападения подключили отдел прокуратуры по вопросам терроризма сообщил Associted Press.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в пятницу, 25 сентября, в Париже после нападения на прохожих ранены четыре человека. Двое из них в тяжёлом состоянии.

Полиция Парижа уточнила, что один подозреваемый задержан, но с места нападения скрылись два человека. Одного из сбежавших задержали около площади Бастилии.