В России запретили размещать детские кружки и секции в подвалах

В России запретили детские кружки и секции в подвалах Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Правительство России запретило организовывать детские кружки в подвалах и цокольных этажах зданий. Такое положение входит в новые правила противопожарного режима. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

- Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не предусмотрено проектной документацией, - говорится в документе.

Кроме этого, по новым правилам помещения для отдыха и оздоровления детей не должны располагаться на мансарде здания, если только оно не имеет определенную степень огнестойкости. В таких зданиях одновременно могут находиться не более 50 детей. Если же на этаже здания есть всего один эвакуационный выход, то там нельзя размещать более 10 детей.

Новые правила противопожарного режима вступают в силу с 1 января 2021 года.