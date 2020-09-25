Правительство одобрило проект по восстановлению экономики России

Правительство одобрило проект плана восстановления национальной экономики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России одобрило стратегию восстановления занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике. О согласовании проекта сказано на сайте кабинета министров.

- Главными целями проекта общенационального плана являются выход на траекторию устойчивого роста экономики, обеспечение восстановления занятости и доходов населения, долгосрочные структурные изменения в экономике на основе использования новых технологий, возможностей рынка труда и образования, быстрого и качественного строительства жилья, экспортной ориентации и активного импортозамещения, - отмечается в сообщении.

В общенациональный план действий включили рост экономики, рассчитанный до конца 2021 года и рост доходов граждан.

Министр экономического развития Максим Решетников заявлял ранее, что план восстановления экономики станет продолжением антикризисных мер, которые приняли из-за начала пандемии коронавируса.

Проект должен помочь не только остановить спад, который начался из-за эпидемии, но и привести росту показателя ВВП, который превысит уровень до начала кризиса.