Google удалит все изображения известной австралийской горы из-за аборигенов

Гора Улуру в Австралии Фото: Shutterstock

Государственное управление парков Австралии Parks Australia обратилась к администрации Google с просьбой удалить изображения вершины Улуру. Сообщается, что местные аборигены считают это место священным. Удалить изображение необходимо потому, что в этом случае никто точно не сможет забраться на вершину даже виртуально.

Как сообщает abc.net, 25 октября 2019 года посещение горы Улуру было закрыто по решению государственного управления парков и совета старейшин племен аборигенов Анангу, населяющих земли вокруг горы. С этого дня вход на вершину доступен только аборигенам. Однако оставалась возможность виртуального путешествия по вершине при помощи Google Maps. С помощью этого сервиса пользователи также могли посмотреть панорамные фотографии.

Желая соблюдать договорённость с местными жителями, Государственное управление парков Австралии Parks Australia попросила Google удалить фотографии, и представители интернет-платформы согласились с этим требованием и пообещали удалить все изображения горы Улуру должны быть удалены в течение 24 часов.

«Мы понимаем, что гора и национальный парк Улуру-Ката Тьюта - священные места для народа Анангу и, разделяя озабоченность Parks Australia по поводу этого контента, мы удалим изображения», - отметил представитель Google Australia