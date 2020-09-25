Изобретена «самая быстрая» тест-система на коронавирус Фото: REUTERS

Немецкая компания Bosch заявили о разработке тест-системы на коронавирусную инфекцию, которая сообщает результат уже через 39 минут. Свою разработку, сделанную при поддержке министерства образования и науки Германии, компания назвала это самой быстрой технологией тестирования на основе PCR, метода полимеразной цепной реакции, в мире.

«Bosch разработала новый экспресс-тест для своего аналитического прибора Vivalytic для выявления возбудителя SARS-CoV-2 … результат теста надежно устанавливается в течение 39 минут - в мире в настоящее время нет тестов быстрее, работающих на основе PCR», - говорится в пресс-релизе компании.

Как уточняют в компании, тест с вероятностью 98 процентов выявляет тех, кто реально инфицирован коронавирусом нового типа, а здорового человека определяет с вероятностью 100 процент.

Bosch рассчитывает, что их прибор найдет применение в местах мобильного тестирования, прежде всего, в аэропортах, а также автостоянках автобана.

Первый вариант системы тестирования на основе прибора Vivalytic был разработан еще в марте и давал результат за два с половиной часа.