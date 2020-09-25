Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

ВОЗ: Россия может гордиться своей системой здравоохранения

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что посещала поликлиники, больницы и медицинские вузы по всей стране
Дарья Казакова
Комментарии (1)Комментарии (1)
Представитель ВОЗ заявила, что Россия может гордиться своей системой здравоохранения

Представитель ВОЗ заявила, что Россия может гордиться своей системой здравоохранения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что Россия внесла значимый вклад в борьбу с коронавирусом. Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что посещала поликлиники, больницы и медицинские вузы по всей России от Калининграда до Благовещенска. Она отметила, что в стране есть проблемы, как и везде, но в целом российской системой здравоохранения можно гордиться.

"Мы поздравляем российскую науку, потому что вклад этих наработок [в области борьбы с коронавирусом], которые здесь делаются, является очень важным. Надеемся, что их будут использовать в следующем году, и мы сможем справиться с этим вирусом", - сказала представитель ВОЗ в пятницу, 25 сентября, во время прямого эфира в ТАСС в рамках всероссийской акции "Неделя здоровья".

Дополнительно в ВОЗ уточнили что на данный момент нет оснований связывать тяжесть протекания коронавируса с низкой температурой. Таким образом, повышение числа зараженных нельзя объяснить исключительно сезонным похолоданием.

"Низкие температуры просто влияют на ваш организм. Так что любой вирус, который попадает в вас, он легче проникает. Но связи между коронавирусом и тяжестью заболевания и низкими температурами нет", - таким отвечая на вопрос о возможном повышении числа заражений этой зимой из-за низких температур.

Отмечается, что ко второму пику распространения коронавируса стало известно, что наиболее повержены инфекции люди старшего поколения, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями, испытывает проблемы с давлением и избыточным весом.