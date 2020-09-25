ВОЗ: Россия может гордиться своей системой здравоохранения

Представитель ВОЗ заявила, что Россия может гордиться своей системой здравоохранения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что Россия внесла значимый вклад в борьбу с коронавирусом. Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что посещала поликлиники, больницы и медицинские вузы по всей России от Калининграда до Благовещенска. Она отметила, что в стране есть проблемы, как и везде, но в целом российской системой здравоохранения можно гордиться.

"Мы поздравляем российскую науку, потому что вклад этих наработок [в области борьбы с коронавирусом], которые здесь делаются, является очень важным. Надеемся, что их будут использовать в следующем году, и мы сможем справиться с этим вирусом", - сказала представитель ВОЗ в пятницу, 25 сентября, во время прямого эфира в ТАСС в рамках всероссийской акции "Неделя здоровья".

Дополнительно в ВОЗ уточнили что на данный момент нет оснований связывать тяжесть протекания коронавируса с низкой температурой. Таким образом, повышение числа зараженных нельзя объяснить исключительно сезонным похолоданием.

"Низкие температуры просто влияют на ваш организм. Так что любой вирус, который попадает в вас, он легче проникает. Но связи между коронавирусом и тяжестью заболевания и низкими температурами нет", - таким отвечая на вопрос о возможном повышении числа заражений этой зимой из-за низких температур.

Отмечается, что ко второму пику распространения коронавируса стало известно, что наиболее повержены инфекции люди старшего поколения, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями, испытывает проблемы с давлением и избыточным весом.