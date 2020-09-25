Сбой в работе Инстаграм в России 25 сентября 2020: Пользователи не могут обновить ленту и разместить публикацию

В работе Instagram произошел сбой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 25 сентября, пользователи сразу нескольких стран пожаловались на сбой в работе Instagram, сообщается на сайте Downdetector, отслеживающем сбои всех видов сервисов.

Большинство пользователей пожаловались на проблемы с обновлением новостной ленты Instagram. Новые посты не видны у 60% заявивших о сбое. Около 32% людей столкнулись с проблемами при публикации поста, а у 7% возникли трудности при входе в свой аккаунт.

Отмечается, что нарушения в работе социальной сети начался в 16:57 по московскому времени. Жалобы поступили от пользователей из Великобритании, Италии, Нидерландов, России и США.