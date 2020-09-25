Медведев поддержал идею назвать улицы в честь врачей, погибших в борьбе с коронавирусом

Дмитрий Медведев выступил за предложение дать улицам России имена врачей, которые умерли при борьбе с эпидемией коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поддержал предложение назвать улицы городов и посёлков России именами врачей, которые погибли в борьбе с эпидемией коронавируса.

Медведев назвал "правильной идеей" соответствующее предложение одного из его подписчиков в Facebook.

Ранее сайт KP.ru рассказывал о созданном российскими врачами списке погибших от коронавируса коллег. Его назвали "Списком памяти". Создатели списка отметили, что его главной целью стало сохранение памяти о погибших.