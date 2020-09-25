Начальник Генштаба ВС: НАТО наращивает активность у российских границ

первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов и президент России Владимир Путин (справа налево) наблюдают за ходом основного этапа стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020" на полигоне Капустин Яр. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НАТО наращивает военную активность в 20-30 км от российских границ, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

"В связи с этим тиражируемый в НАТО тезис о возросшей агрессивности со стороны России является ложным", — отметил он на брифинге после завершения учений "Кавказ-2020", сообщает сайт РИА Новости.

Отметим, что Россия заинтересована в снижении напряжения. Как отмечает ТАСС со ссылкой на российское Министерство обороны, военные учения «Кавказ-2020» были перенесены вглубь страны, чтобы дополнительно не провоцировать конфликт.

В ходе брифинга начальник Генерального штаба Вооруженных сил России также напомнил о полетах иностранных самолетов и присутствии военных сил НАТО в Баренцевом, Балтийском и Черных морях.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, на прошлой неделе российский истребитель перехватил 2 вражеских самолета, пролетавших над Черным морем вблизи границы с Российской Федерацией.