МИД назвал сомнительными предъявляемые России улики по делу Навального

МИД России прокомментировал "разночтения и нестыковки" в ситуации с Навальным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предъявляемые России "улики" в ситуации вокруг политика Алексея Навального сомнительны с юридической точки зрения, заявили в российском Министерстве иностранных дел.

В заявлении МИДа также сказано, что "действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов". Кроме того, ведомство сомневается, не стало ли разбирательство по делу о госпитализации Навального "очередной постановкой на тему мистического применения химического оружия" наравне с ситуациями в Сирии и Великобритании.

Обстоятельствами, свидетельствующими о созданной провокации, МИД России назвал оперативные заявления властей Германии о готовности забрать Навального на лечение в Берлин, участие представителей вооружённых сил Германии при его транспортировке и участие в процессе высшего военно-политического руководства Германии.

Все перечисленные факторы Министерство посчитало частями "плана по политизации этого инцидента", чтобы обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).