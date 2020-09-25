В России предложили сделать вакцинацию от гриппа обязательной для госслужащих

Вакцинация от гриппа может стать обязательной для госслужащих и полиции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения России предложило сделать вакцинацию от гриппа обязательной для волонтёров, государственных гражданских служащих, сотрудников правоохранительных органов и работников социальной и коммунальной сфер. Среди них будет и сотрудники контрольных органов госграницы и тех, кто проводит таможенный, пограничный, санитарно-карантинный и ветеринарный контроль.

В пояснительной записке отмечается, что на фоне пандемии коронавируса необходимо предпринять меры против массовой заболеваемости ОРВИ, особенно связанными с гриппом.

Ожидается, что вакцинация против гриппа сократит заболеваемость и смертность, в том числе от коронавируса.

Ранее сайт KP.ru публиковал противопоказания для прививки от гриппа. Отмечается, что вакцинацию от гриппа в 2020 году сделают наиболее доступное на фоне продолжающейся эпидемии коронавируса. Пункты вакцинации будут не только в поликлиниках, но и около станций метро, а также в торговых центрах.