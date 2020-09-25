Маркировку пива в России могут начать весной 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Маркировка пива в России может начаться уже весной 2021 года. Об этом в пятницу, 25 сентября, объявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Я думаю, что с учетом времени на подготовку и на решение пилот можно начинать весной", - сказал министр, сообщает ТАСС.

Дополнительно отмечается, что введение маркировки не будет способствовать повышению цен на товары более, чем на размер инфляции.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, впервые вопрос о необходимости маркировки пива был поднят главой Минпромторга Денисом Мантуровым 9 сентября на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Предполагается, что маркировка пива увеличит прибыль легальных производителей на 2,5-3 млрд рублей, однако ряд экспертов скептически относятся к инициативе. Отметим, что маркировка пива станет пробным этапом, в случае успешного опыта, данная процедура также будет применена ко всем видам алкогольной продукции.