Российский истребитель перехватил два бомбардировщика США над Балтикой

Су-27 перехватил два стратегических бомбардировщика США над Балтикой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 25 сентября, российский истребитель Су-27 перехватил два стратегических бомбардировщика В-52Н Военно-воздушных сил США над Балтийским морем, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

В НЦУО также заявили, что приближающиеся к российской границе американские бомбардировщики были замечены радарами. Затем к ним направились российские истребители 27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота, чтобы не допустить нарушения воздушного пространства России.

- Полёт российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, - отметили в сообщении НЦУО.

Ранее сайт KP.ru сообщил о перехвате британского самолёта-разведчика над Баренцевым морем. Для перехвата стратегического самолёта ВВС Великобритании в воздух были подняты два истребителя МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.