Путин поручил главе Кубани Кондратьеву подключиться к разработке федеральной программы по социальному развитию села

Губернатор Вениамин Кондратьев. Фото: пресс-служба правительства Краснодарского края.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время беседы с президентом России рассказал о реализации в регионе национальных проектов. Встреча Владимира Путина с победившими на недавних выборах главами субъектов РФ прошла в формате видеоконференции. Губернатор Кубани поблагодарил президента за поддержку и доверие и отметил, что регион получил из федерального бюджета на нацпроекты почти 40 миллиардов рублей.

- Люди голосуют не за слова, а за конкретные дела. У края они есть в рамках реализации нацпроектов, - рассказал Вениамин Кондратьев. - Очень много придомовых территорий, парков, скверов, дорог в крае появилось. Регион в целом получил порядка 40 млрд по программам нацпроектов. Люди это видят и поддерживают те изменения, которые их окружают.

- Вениамин Иванович, Вы немало сделали в регионе за последние годы. И я надеюсь, что и для людей это заметно, - отметил Владимир Путин. - Хочу выразить надежду на то, что вы и дальше будете работать так же интенсивно, так же заинтересованно, с результатами.

Особое внимание глава Кубани уделил вопросам сельского хозяйства. В этом году кубанские аграрии получили значительную поддержку от государства.

- Также хочу поблагодарить от имени селян за продление льготных кредитов. Их продлили на тех же условиях, - подчеркнул Кондратьев. - Год выдался непростой, были возвратные заморозки, потом засуха. Для аграриев такая поддержка – серьезная составляющая успеха.

Владимир Путин напомнил, что Кубань является одним из лидеров в отечественном сельском хозяйстве.

- Хочу поблагодарить селян за результаты работы в этом году. Они впечатляют практически по всем направлениям, - сообщил президент России. - Но, самое главное, сельское хозяйство стало у нас одним из локомотивов движения всей экономики вперед. Это, конечно, замечательный результат.

По мнению президента, таких результатов удалось добиться во многом благодаря программам поддержки сельских территорий. Глава государства подчеркнул, что работу в этом направлении необходимо продолжить, и поручил губернатору Кубани проработать вместе с правительством РФ вопросы социального развития села.

– У нас программа соответствующая есть. Я вас прошу вместе с правительством, так же как и других руководителей регионов, дорабатывать вопросы, связанные с социальным развитием села. Там есть определенные проблемные зоны, которые нужно обеспечивать соответствующим финансированием, - отметил Владимир Путин. - Сейчас правительство работает над этим.

Напомним, Вениамин Кондратьев вновь возглавил Краснодарский край после того, как набрал на выборах подавляющее число голосов — за него проголосовали 82,97% избирателей. Глава Кубани официально вступил в должность после переизбрания 23 сентября. Во время церемонии инаугурации он рассказал, что для развития АПК собирается вводить новые меры поддержки для малого и среднего бизнеса, начинающих предпринимателей, промышленных предприятий, фермеров.