Титов объяснил своё пребывание в томском отеле в день госпитализации Навального

Лидер Партии роста Борис Титов прилетел в Томск 20 августа, в день госпитализации российского политика Алексея Навального, чтобы поддержать своего однопартийца Елену Ульянову на выборах в городскую думу. Он понял, что остановился в той же гостинице, откуда несколькими часами ранее выехал Навальный, только когда прибыл в отель.

- О том, что случилось с Алексеем, узнали ещё в аэропорту. А когда приехали в гостиницу, поняли, что это та самая гостиница. Пока переодевались, собирались командой, обзванивали штабы, ещё томские друзья подъезжали, конечно, какое-то время провели в лобби и на улице, - рассказала РБК пресс-секретарь организации Анастасия Киченко.