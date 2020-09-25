В Харьковской области упал самолёт

В Украине самолёт рухнул около проезжей части Фото: Скриншот с видео

В Харьковской области Украины упал и взорвался самолёт.

РИА Новости сообщает, что полиция проверяет информацию о крушении самолёта под Харьковом. На место выехала следственная группа.

Информации о пострадавших пока нет.

Очевидцы отмечают, что самолёт рухнул около города Чугуев.

Страна.ua сообщает, что разбившийся под Харьковом самолёт - военный АН26. Он перевозил курсантов Харьковского университета Воздушных Сил. Среди них есть погибшие.