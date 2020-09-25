Крушение самолета Ан-26 под Харьковом подтвердили военные

В авиакатастрофе погибли 20 человек Фото: Скриншот с видео

Украинские военные подтвердили крушение Ан-26, он разбился при заходе на посадку. По их данным, в результате авиакатастрофы есть погибшие и травмированные.

Глава Харьковской области также сообщил, что при крушении есть выжившие.

В сообщении украинской полиции сказано, что самолёт потерпел крушение около города Чугуев. Оператор службы 102 получил сообщение очевидцев о горящем самолёте в 20:47. Люди сообщили также, что самолёт рухнул на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой.

К месту авиакатастрофы отправились следственно-оперативная группа и Главное управление национальной полиции Харьковской области. Личный состав Чугуевского отдела полиции подняли по тревоге.

Сайт KP.ru сообщил, что на борту Ан-26 было 24 человека. Погибли 20. Два человека в тяжёлом состоянии.

Власти Украины создали государственную комиссию для выяснения всех обстоятельств и причин этой катастрофы.