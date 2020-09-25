К месту авиакатастрофы под Харьковом приедет Владимир Зеленский

Зеленский едет на место крушения Ан-26 под Харьковом, будет там в субботу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что завтра, 26 сентября, прибудет к месту авиакатастрофы с самолётом Ан-26 в Харьковской области.

Он также заявил, что по данным на настоящий момент из 28 человек на борту погибли 20, двое выжили, судьба ещё двоих пока неизвестна.

- Просто нет слов. Катастрофа произошла при посадке самолета на аэродроме города Чугуева, - написал президент в своём Facebook.

Владимир Зеленский также заявил, что срочно создал правительственную комиссию для выяснения всех обстоятельств и причин трагедии и поручил это сделать премьер-министру Украины.

- Завтра буду в Харьковской области, - заявил украинский лидер.

Напомним, вечером 25 сентября, на 503 километре трассы Харьков-Киев рухнул самолёт, перевозивший курсантов лётного училища. После падения самолёт загорелся. На данный момент спасателям удалось потушить возгорание.