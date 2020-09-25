Очевидец рассказал про взрывы на месте крушения Ан-26 под Харьковом

Очевидцы авиакатастрофы Ан-26 под Харьковом слышали взрывы Фото: Скриншот с видео

После крушения самолёта Ан-26 раздалось несколько взрывов, сообщил очевидец авиакатастрофы.

- Мы ехали по трассе, уже были на въезде в Чугуев и увидели пожар. Перед нами была фура большая, буквально несколько ещё машин. Мы подъезжали и заметили, как там что-то ещё взрывалось. Несколько последовательных взрывов, - передаёт слова своего собеседника RT.

Он также рассказал, самолёт, уже разрушенный на части, лежал прямо на трассе.

- Сначала не было понятно, что это там горит, но потом машины начали объезжать по другой дороге уже, мы тоже объехали — и самолёт лежал прям на трассе. То есть он горел частями и взрывался тоже частями, - добавил очевидец.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что самолёт АН26 с курсантами Института ВВС им. Кожедуба на борту потерпел крушение около города Чугуев Харьковской области. Он упал на 530 километре трассы Харьков-Киев, не долетев два километра до военного аэропорта.

На видео, опубликованном KP.ru, очевидец утверждает, что самолёт пошёл на разворот и просто упал. В катастрофе погибли уже 20 человек.