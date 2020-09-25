Видео с места крушения самолета под Харьковом 25 сентября 2020: Ан-26 охватил огонь

Район крушения оцепили военные Фото: Кадр видео

Очевидцы сняли видео с места крушения самолета Ан-26 под Харьковом 25 сентября 2020 года. На кадрах видно охваченные огнем обломки воздушного судна, лежащие недалеко от дороги.

Ранее сообщалось, что причиной крушения воздушного судна, по предваоительной версии следствия, стал отказ двигателя.

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В МВД Украины сообщили, что на борту АН-26 было 24 человека - военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. Они проводили учебный полет (подробности).

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