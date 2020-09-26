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По делу о нападении у редакции Charlie Hebdo в Париже задержаны еще пять человек

Число задержанных подозреваемых в причастности к этой атаке возросло до семи, следствие продолжается
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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Еще пять человек задержали в связи с нападением в Париже

Еще пять человек задержали в связи с нападением в Париже

Фото: REUTERS

Сотрудники французской полиции задержали еще пять человек, подозреваемых в причастности к нападению возле старого здания редакции Charlie Hebdo в Париже, передает телеканал BFMTV со ссылкой на представителей столичных правоохранительных органов.

Таким образом, число задержанных по делу об этой атаке возросло до семи: ранее сообщалось о двоих – 18-летнем пакистанце, задержанном на площади Бастилии, и его возможного сообщника, которому 33 года.

По данным телеканала, пятеро предполагаемых участников нападения на прохожих были обнаружены в одной квартире в северном пригороде Парижа. Именно там, по версии следствия, проживал главный подозреваемый – юноша из Пакистана.

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