Жириновский: Навальный никогда не вернется в Россию. Или пришлют, как Ленина, делать революцию

Алексей Навальный остается в Берлине Фото: Александр ГЛУЗ

Политик Владимир Жириновский спрогнозировал, что оппозиционер Алексей Навальный никогда не вернется из Германии в Россию.

- Я не исключаю, что он вообще никогда не вернется, - сказал он в эфире радио «Комсомольская правда». - Это будет фигура – живой или мертвый. Это, помните, Хомейни во Франции сидел. Как шаха свергли, он в Тегеран полетел, в Иран, и стал во главе иранского государства. Поэтому очень многие будущие руководители восточных стран отсиживаются на западе. Запад держит потенциальных революционеров, которые способны свергнуть режим, у себя. Чтобы, когда будет благоприятная обстановка, их выслать в бой.

В пример Жириновский привел поездку Ленина из Германии в Россию. Якобы Навального также могут отправить в Москву делать революцию.

- Вот обстановка благоприятная – апрель 1917-го – и поехал дядя Володя со своими опричниками, запломбированный, готовый вагон, через все границы, через все окопы, с блеском, - Стокгольм, Хельсинки, Петроград! Это же в чистом виде подстава, провокация. А до этого Парвус снабжал деньгами! А до этого японцы давали деньги. То есть, они в деньгах купались! Ленин ни одного дня не работал! Сталин ни одного дня не работал! Трудовой книжки ни у кого нет! Это сборище авантюристов! Это Аль-Каида*! Только она светская была. А вот Бен Ладен. Вот вам Ленин, мусульманский Ленин – Бен Ладен. И закопали, и убили, когда он стал уже не нужен. Поэтому, если он вдруг вернется, то опять это будет использовано, как провокация. Якобы кто-то на него покушение совершил. И его, окровавленного, снова везут в Берлин. И опять подымается шум, - сказал Жириновский.

Напомним, ранее политик сказал, что никакого отравления Навального «Новичком» не было.

* - запрещенная в России террористическая организация.

Полную версию интервью Владимира Жириновского читайте и слушайте на сайте Радио «Комсомольская правда».

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