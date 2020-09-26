Захарова назвала блокировку российских аккаунтов в Facebook вмешательством в дела России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комментируя блокировку российских аккаунтов в социальной сети Facebook, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти действия вмешательством в дела нашей страны, а также «зачисткой» и «моделированием» информационного пространства.

«Это и есть зачистка. Можно назвать ее цензурой, можно называть как угодно, но мы понимаем, о чем идет речь», - сказала она в эфире телеканала «Россия-24».

Мария Захарова обратила внимание на то, как в американской компании сформулировали сообщение о блокировке: «администрация сервиса обезвредила три группы учетных записей из России». По ее мнению, таким образом создается ощущение, будто «есть некое агрессивное действие именно России как страны в отношении Соединенных Штатов, общества, пользователей и так далее».

Дипломат указала, что «если раньше под цензурой понимался только запрет некой информации на ее публикацию, то сегодня цензура пошла дальше».

«Она стала элементом не только и не столько запрета, сколько моделирования информационного пространства. А теперь самый главный вопрос: моделирования какого информационного пространства – американского ли?» - продолжила представитель российского МИД.

Она считает, что «речь идет именно об элементах вмешательства в наши дела, потому что речь идет о блокировке наших информационных ресурсов».

Ранее в Facebook под предлогом нарушения политики соцсети по вопросу об «иностранном вмешательстве» удалили три группы аккаунтов. В компании заявили, что «обезвреженные» страницы якобы принадлежали пользователям из России.