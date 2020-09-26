Испанский винодельческий завод затопило вином

Сотрудники винодельни успели снять, как вино хлещет из резервуара бурным потоком Фото: Кадр видео

В пятницу, 25 сентября, винодельческий завод в испанском городе Вильямалеа провинции Альбасете буквально затопило красным вином. Один из огромных резервуаров, предназначенных для хранения продукции, вдруг прорвало, и из него вытекло около 50 тысяч литров виноградного напитка, сообщает издание LAD Bible.

Отмечается, что работники винодельни были не в силах хоть что-нибудь предпринять, чтобы остановить утечку, им оставалось только наблюдать, как пропадают плоды их труда.

Однако некоторым очевидцам произошедшего удалось запечатлеть на камеру телефона кадры, как красное вино бурным потоком хлещет из лопнувшего резервуара.

Что могло стать причиной повреждения металлической цистерны, только предстоит выяснить, а пока владельцы предприятия подсчитывают ущерб.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о похожем инциденте на другой винодельне в Италии, где ровно два года назад взорвалась огромная цистерна с белым игристым вином просекко. Тогда пропало около 30 тысяч литров.