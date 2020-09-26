Новый японский премьер готов встретиться с Ким Чен Ыном

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый японский премьер Ёсихидэ Суга в пятницу, 25 сентября, объявил, что он готов лично встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном «без каких-либо предварительных условий».

«В качестве нового премьер-министра Японии я готов встретиться с председателем КНДР Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий», - сказал преемник Синдзо Абэ, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ёсихидэ Суга добавил, что в Токио настроены на полноценную нормализацию отношений с Пхеньяном, а также всестороннее решение всех серьезных проблем, возникших между двумя странами за несколько последних десятилетий.

При этом он выразил уверенность в том, что это пойдет на пользу не только Японии и КНДР, но и всему региону, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, занимавший пост генсека японского кабмина Ёсихидэ Суга возглавил правительство страны после того, как Синдзо Абэ оставил пост премьера из-за проблем со здоровьем.