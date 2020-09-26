Глава МИД Украины увидел в укреплении сотрудничества Белоруссии с Россией угрозу для Киева

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Киеве увидели для себя некую угрозу в том, что Россия и Белоруссия укрепляют двустороннее сотрудничество. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире местного телевидения.

Выступая на ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», он выразил сожаление, что белорусский президент Александр Лукашенко отказался от помощи международных посредников в урегулировании ситуации в своей стране, где с 9 августа не стихают протесты.

«Александр Лукашенко сделал свой выбор. Он выбрал Россию, а это означает, что, когда мы смотрим на ситуацию в Белоруссии, мы взвешиваем все риски, которые несет укрепление позиций РФ в Белоруссии для Украины», - заявил Кулеба.

По словам главы украинского МИД добавил, что в Киеве «понимают: если Лукашенко выбрал Россию, то риски зашкаливают», и «в соответствии с этим формируют своё к нему отношение».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее лидер Белоруссии сказал, что его стране не нужны никакие зарубежные посредники, и посоветовал руководству предлагавших помощь стран «навести порядок у себя».

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