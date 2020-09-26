Климатолог назвал «побочные эффекты» долгого бабьего лета

Осень в России выдалась необычно теплой Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Оказывается, долгое бабье лето в России, которое так радует нас теплом и солнцем, чревато неприятными «побочными эффектами. Затяжное тепло в сентябре может привести к бесснежному, сырому и темному декабрю.

Об этом рассказал директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин. Он отметил, что «глобальное потепление приводит к увеличению средней температуры», и «средняя температура сентября у нас значительно подросла за последние 40—50 лет», примерно на пару градусов.

«Понятно, что за следующее десятилетие, за 20-е годы температура еще подрастет примерно на полградуса, но, может быть, немного больше», - сказал специалист в беседе с радио Sputnik.

Однако не все так просто, у этого, казалось бы, приятного явления могут быть и не очень приятные последствия, поскольку климат все чаще отходит от привычной нормы.

«Если говорить о десятилетнем периоде, то вероятность достаточно длительного, хорошего бабьего лета растет. В противоположность этому растет вероятность темного, сырого, бесснежного периода в декабре. Тут не все в плюс», - подытожил эксперт.

Напомним, как писал сайт kp.ru, необычно теплая погода в России продержится до начала октября.

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