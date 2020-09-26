Абэ: В 2018 году Япония и Россия были максимально близки к заключению мирного договора

Синдзо Абэ объявил, что уходит в отставку из-за проблем со здоровьем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ушедший в отставку японский премьер Синдзо Абэ заявил, что два года назад Япония и Россия были максимально близки к тому, чтобы заключить мирный договор.

Об этом он рассказал в интервью деловой газете Nikkei. По словам Абэ, стороны приблизились к решению многолетней проблемы в 2018 году, во время его встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите АСЕАН в Сингапуре.

«Мы подошли максимально близко», - сказал бывший премьер-министр Японии.

Синдзо Абэ назвал и причины, по которым мирный договор так и не был заключен. По его мнению, этому помешали «внешние факторы», в частности, «обострение отношений между Россией и США» из-за событий на Украине.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце августа Синдзо Абэ неожиданно объявил, что уходит в отставку из-за проблем со здоровьем. При этом он выразил сожаление, что ему приходится оставить пост премьера, так и не решив вопрос подписания мирного договора с Россией.

В сентябре правительство страны возглавил избранный новым председателем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Ёсихидэ Суга, который ранее занимал пост генсека японского кабмина.