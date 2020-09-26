«Заболевший коронавирусом» младший сын Михаила Ефремова со среды ходит в школу

Михаил Ефремов, которого признали виновным в смертельном ДТП, находится в СИЗО Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оказывается, «сенсационная» новость о том, что младший сын Михаила Ефремова заболел коронавирусом, мягко говоря, немного опоздала: пятиклассник Ефремов-младший здоров и со среды ходит в школу. То есть, мальчик вышел из карантина за день до того, как в прессе появились сообщения о его болезни.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 24 сентября стало известно, что 10-летний Борис, сын осужденного за смертельное ДТП в Москве актера и его пятой жены Софьи Кругликовой, заболел коронавирусом. Эту информацию подтвердил «КП» друг семьи. Он сказал, что все семейство уехало на самоизоляцию в загородный дом.

Однако, как выяснил сайт mk.ru, в школе, где учится ребенок, весь класс Бориса действительно был отправлен на двухнедельный карантин после того, как у одного из учеников выявили коронавирус. После этого у остальных детей взяли тесты методом ПЦР, и вечером в воскресенье, 20 сентября, руководству школы сообщили, что подозрение на COVID-19 есть еще у одного ученика – Ефремова-младшего. Повторные исследования наличие инфекции не подтвердили, и в среду весь класс, в том числе и сын актера, вернулся к занятиям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что ждет Михаила Ефремова в колонии: «Будет меньше пить и здоровье поправит!»

56-летнему актеру подбирают камеру и соседей. Рассказываем, что ждет Михаила Ефремова в колонии (подробности).

К СЛОВУ

Где будет сидеть Михаил Ефремов: Артиста отправят в мордовские лагеря

Источник во ФСИН ответил kp.ru на вопрос, где будет сидеть Михаил Ефремов (подробности).