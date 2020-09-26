Последние новости на утро 26 сентября 2020: В Харьковской области объявили траур по погибшим при крушении Ан-26

«КП» – о последних новостях на утро 26 сентября 2020 года Фото: Кадр видео

Последние новости на утро 26 сентября 2020 года. В Харьковской области объявили субботу днем траура по погибшим в авиакатастрофе Ан-26 под Харьковом 25 сентября 2020 года. В этот день по всей области будут приспущены все флаги, а также отменены развлекательные мероприятия и спортивные соревнования, а руководителям телерадиокомпаний предложат изменить программы теле- и радиопередач.

Накануне вечером при заходе на посадку на военный аэродром возле города Чугуев Харьковской области разбился транспортный самолет Ан-26, на борту которого находились военные лётчики и курсанты Университета, в общей сложности 27 человек: двадцать курсантов и семь членов экипажа. Погибли 25 из них. Выжили только двое, их госпитализировали с травмами и ожогами, один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. Перед крушением пилот успел сообщить об отказе левого двигателя.

Начальник Военно-воздушной академии им. Н. Жуковского и Ю. Гарина генерал-полковник Геннадий Васильевич Зибров от лица летчиков и курсантов академии выразил искренние соболезнования семьям погибших: «Глубоко потрясены трагедией, унесшей жизни курсантов и летчиков украинского самолета Ан-26 под Харьковом».

«Влюбленные в небо сопереживают каждую потерю коллег как свою. Небо никого не разделяет на своих и чужих», - добавил генерал-полковник.

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