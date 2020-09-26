Байден пригрозил России последствиями за «вмешательство» в американские выборы Фото: REUTERS

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал, в случае победы на выборах, последствиями за приписываемые России во внутренние дела Штатов.

«Я обещаю, будут последствия, будут последствия вмешательства в наши суверенные дела», - заявил политик в эфире телеканала NBC, отметив, что нынешний президент США Дональд Трамп отказывается противостоять предполагаемому вмешательству в американские выборы.

Кроме того, Байден озвучил свое послание президенту России Владимиру Путину. «Мое послание Владимиру Путину заключается в том, что, если я буду избран, я не оставлю этого. Потому что это нарушение нашего суверенитета. Я говорил об этом раньше и говорю снова», - заявил он.

Напомним, ранее Байден назвал Москву противником для Вашингтона, и он также уже заявлял о «расплате» за «вмешательство» в американские выборы. Однако отмечал, что речь не идет о войне, «это будет экономическая цена».