Вакцина от коронавируса Johnson & Johnson вызвала устойчивую иммунную реакцию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вакцина американской компании Johnson&Johnson (J&J) против коронавирусной инфекции в ходе клинических испытаний, согласно предварительным данным, показывает положительные результаты, и вызвала иммунную реакцию у большинства добровольцев, получивших прививку в раннем испытании.

«Полученные данные показывают, что одна доза JNJ-78436735 вызывала сильную реакцию в виде нейтрализующих антител почти у всех участников (исследований) в возрасте 18 лет и выше и, в целом, переносилась хорошо», - говорится в сообщении компании о предварительных результатах фазы 1/2a клинических испытаний вакцины-кандидата от фирмы Janssen, дочерней компании Johnson&Johnson.