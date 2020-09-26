В Москве возобновят соцобслуживание граждан на фоне коронавируса

В Москве возобновят работу системы социального обслуживания и поддержки граждан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С воскресенья, 27 сентября, московские власти возобновляют работу системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые должны оставаться дома в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин

«С завтрашнего дня правительство Москвы возобновляет работу системы социального обслуживания и поддержки граждан ... Единый телефон горячей линии: 8-495-870-45-09», - сообщил столичный градоначальник в своем блоге.

Собянин напомнил, что соблюдающие домашний режим из-за коронавирусной инфекции смогут бесплатно заказать доставку лекарственных средств, продуктов питания, а также предметов первой необходимости по номеру горячей линии. Мэр сообщил, что на горячую линию также можно позвонить для получения психологической помощи и поддержки.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с понедельника, 28 сентября, москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали без особой необходимости не выходить из дома в связи с коронавирусом. Работающим пенсионерам старше этого возраста также порекомендовали перейти в дистанционный режим работы или взять отпуск, а также на время отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно.