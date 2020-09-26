Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировали на границе Ирана и Туркмении

В субботу, 26 сентября, на севере Ирана, где пролегает граница с Туркменией, зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает сейсмологический центр ИРИ.

Подземные толчки были зарегистрированы в 09.16 по местному времени (08.46 по московскому времени). По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине десять километров в иранской провинции Голестан, эпицентр находился в 46 километрах от туркменского города Махтумкули, который ранее носил название Кара-Кала.

Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.