Найден черный ящик разбившегося под Харьковом Ан-26

Найден черный ящик разбившегося при заходе на посадку возле города Чугуева самолета Ан-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны Украины.

«Бортовой самописец сейчас находится в самолете, после анализа информации, которая там записана, можно будет делать выводы», - сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

Напомним, лайнер разбился вечером в пятницу, 25 сентября. В результате крушения погибли 25 человек. Всего на борту лайнера было 27 пассажиров. Двое выживших были госпитализированы с травмами и ожогами, один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.

Перед крушением пилот успел сообщить об отказе левого двигателя. Госбюро расследований Украины сообщила, что на данный момент проверяет четыре версии причин трагедии