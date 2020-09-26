Бывший командир экипажа Ан-26 назвал возможный причины трагедии под Харьковом Фото: EAST NEWS

Вечером в пятницу, 25 сентября, при заходе на посадку возле города Чугуева разбился военный самолет Ан-26 Воздушных сил Украины. Всего на борту лайнера было 27 человек, погибли 25 пассажиров. Двое выживших госпитализированы с травмами и ожогами. Перед крушением пилот успел сообщить об отказе левого двигателя. Подполковник запаса и бывший командир экипажа Ан-26 Валерий Сташко в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, что могло стать возможной причиной катастрофы.

«Я много лет летал на этой машине. Она очень надежная. Если, конечно, добросовестно следить за ее состоянием и вовремя ремонтировать. Насколько мне известно, то там же, на Чугуевском аэродроме, работает авиационное ремонтное предприятие. Но если из самолета по разным причинам "выжимают все соки", то и золотые руки ремонтников не помогут», - отметил подполковник.

Сташко рассказал, что самолёту потерпевшему крушение было уже 43 года. По его словам, фюзеляж даже при таком возрасте особых проблем обычно не создают, но если вовремя не ремонтировали или не меняли двигатели, и «запахивали старенькие в целях экономии», то тут возможная причина беды. Кроме того, он напомнил, что разбившийся Ан-26 был «учебником» и его использовали «по полной» для обучения курсанто.

«Насколько мне известно, перед посадкой командир Ан-26 сообщил о проблемах с двигателем самолета ... Можно предположить, что при отказе одного двигателя командир стал его флюгировать. То есть, поворачивать лопасти винта в такое положение, при котором лобовое сопротивление самолёта становится минимальным. И, возможно, в той критической ситуации перепутал флюгирование одного винта с другим. И второй движок сами остановили. И начало машину кренить, переворачивать. Можно ли было на одном движке сесть? Можно. Можно даже уйти еще и на второй круг.», - заявил Сташко.

Однако, по его словам, для этого экипажу надо было «прикрыться креном», то есть создать такое положение машины, чтобы ее не перевернуло. «А вот насколько экипаж мог быть к этому готов, сказать сложно», - отметил эксперт.