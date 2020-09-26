Возможную причину крушения АН-26 под Харьковом назвали в Минобороны Украины Фото: REUTERS

Разбившийся при заходе на посадку возле города Чугуева военный самолет Ан-26 Воздушных сил Украины, скорее всего, зацепился крылом за землю. Причиной крушения возможна стала техничская неисправность судна. Такое предположение озвучили в Минобороны незалежной.

«Случилась какая-то техническая неисправность. Что именно, будем выяснять. Не могу пока ничего рассказать про учения... Предварительную оценку сможем дать после расшифровки черного ящика», - рассказал министр обороны Украины Андрей Таран.

Замглавы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко в свою очередь сообщил, что командир разбившегося самолета готовился сажать самолет на одном двигателе, и доложил диспетчеру перед тем, как борт пропал с радаров.

Напомним трагедия произошла вечером в пятницу, 25 сентября, при крушении погибли 26 человек, один из них скончался в больнице. Всего на борту находились 27 человек. Один выживший госпитализирован с ожогами и травмами.