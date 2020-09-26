В России за сутки выявили 7 523 новых случая коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

В России ежесуточный прирост инфицированных коронавирусом второй день подряд превысил семь тысяч. За минувшие сутки в стране выявили 7 523 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 российских регионах, из заболевших 27,1 процент не имели каких-либо клинических проявлений заболевания. Таким образом, по состоянию на субботу, 26 сентября, общее число инфицированных возросло до 1 143 571 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб страны.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Москве, где заболело 1 792 человек, что является максимум с 8 июня, следом идут Санкт-Петербурге (232) и Московская область (204). В пятерку антирейтинга так же, как и ранее вошли Ростовская и Нижегородская области, где выявили немногим меньше – 189 и 166 новых заболевших. Эти регионы уже долгое время остаются в лидерах, и в отличие от столицы ежесуточный прирост значительно не изменяется.

Выздоровело за минувшие сутки 6 004 пациентов с коронавирусной инфекцией, и также было зарегистрировано 169 летальных исхода. Таким образом, за весь период пандемии жертвами инфекции в стране стали 20 225 человек, а выздоровело 940 150 человек.