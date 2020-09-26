Потерпевший крушение под Харьковом Ан-26 по документам был в ремонте Фото: EAST NEWS

Потерпевший крушение при заходе на посадку возле города Чугуева военный самолет Ан-26 Воздушных сил Украины по документам был в ремонте.

Как передает Ан-26 (Ш) с бортовым номером 76, указанный при сообщении о катастрофе, был ранее среди девяти самолетов, на продление срока службы которых в июле этого года был заключен контракт между командованием Военно-воздушных сил Украины и заводом «Антонов».

На момент крушения судну было уже 43 года. Предполагалось, что ремонт продлит службы самолета еще на два года. Согласно документам, эксплуатировать его планировали закончить к 1 октября.

Напомним крушение произошло вечером в пятницу, 25 сентября, в результате трагедии погибли 26 человек, один из них скончался в больнице. Всего на борту находились 27 человек. Один выживший госпитализирован с ожогами и травмами.

При посадке командир разбившегося самолета сообщил об отказе двигателя. Он готовился сажать судно на одном двигателе, и доложил диспетчеру перед тем, как борт пропал с радаров.

Как писал сайт kp.ru, в Минобороны Украины предполагают, что причиной крушения возможна стала техническая неисправность судна.