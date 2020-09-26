Динамику выявленных случаев коронавируса в России объяснила Попова

Анна Попова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, отмеченный с последних чисел августа, связан с наступлением холодного времени года, а именно сезона острых респираторных вирусных инфекций, а прежде всего с несоблюдением мер профилактики. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодняшние риски - мы и предполагали, и это реализуется - связаны с наступлением холодного времени года, а именно, сезона острых респираторных вирусных инфекций. В первую очередь он связан с тем, что люди не соблюдают требования», - заявила глава Роспотребнадзора в эфире на канале «Россия 1».

Главной задачей Попова назвала возврат «к ни страху, ни испугу, а именно, настороженности по отношению к новой инфекции».

Напомним, сегодня, 26 сентября, ежесуточный прирост инфицированных коронавирусом в стране второй день подряд превысил семь тысяч, и составил 7 523 заболевших. Общее число заразившихся возросло до 1 143 571 человек.

Однако в Роспотребнадзоре и Минздраве заявляют, что в России нет второй волны коронавируса, и речь идет о продолжение первой, и также говорят о сезонном повышение заболеваемости. О сезонных особенностях сообщил и руководитель Национального центра имени Гамалеи Александр Гинцбург